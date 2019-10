Dienstag, 01. Oktober 2019

Anmelden für den 3. City-Biathlon in Holzminden

Das Prominenten-Rennen ist ein besonderes unterhaltsames Ereignis beim City-Biathlon. Foto: Stadtmarketing Holzminden GmbH

Holzminden. Die Biathlon-Deutschland-Tour ist mit mehr als 70.000 Schnupperschützen und rund 11.000 Wettkämpfern auf 150 Etappen seit 2015 der weltgrößte Volksbiathlon. In dieser Saison gastiert die Tour 2019 mit ihrer mobilen Biathlonarena erneut in 40 Städten und lädt alle Neugierigen zum Wettkampf in einer Sportart ein, die faszinierende Fähigkeiten erfordert, jedoch für fast alle Teilnehmer eine neue sportliche Erfahrung darstellt. Die Etappe am Sonntag, 27. Oktober, von 10.30 bis 18 Uhr in Holzminden wird eine besondere im diesjährigen Tourprogramm sein, denn der erste City-Biathlon der Biathlon-Tour als Teamwettbewerb mit Laufstrecke fand 2017 auf dem Holzmindener Marktplatz statt und geht nun bereits in sein drittes Jahr. Als besondere Attraktion haben das Holzmindener Stadtmarketing und Intersport Schwager einen ehemaligen Biathlon-Olympiasieger als Stargast und Sparringspartner eingeladen. Michael Rösch, Olympiasieger 2006 mit der Deutschen Staffel, wird am 27. Oktober den gesamten Tag auf dem Marktplatz dabei sein und mit Leichtathletin Annika Roloff, Bürgermeister Jürgen Daul und Unternehmer Ralf Schwager den 3. City-Biathlon mit einem Prominenten-Rennen um 12.15 Uhr eröffnen. Interessierte können sich noch als Viererteams oder Einzelstarter anmelden.

