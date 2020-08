Freitag, 14. August 2020

Anonym und sicher: Holzmindener Beratungsstellen informieren zur vertraulichen Geburt

Es bleibt ein Wunder: Auch vertraulich entbundene Babys sollen einen guten Start ins Leben haben. Foto: Kirsten Benthack

Holzminden. Seit Mai 2014 haben schwangere Frauen in Deutschland die Möglichkeit, „vertraulich“ zu entbinden. Das heißt, eine Frau kann ihr Kind medizinisch sicher und dem Krankenhaus gegenüber anonym zur Welt bringen. Sie muss nur einmal gegenüber der Beratungsstelle ihre wahre Identität preisgeben. Ansonsten läuft das gesamte Verfahren unter einem Pseudonym, das sich die Frau gibt. Die Beratungsstelle unterliegt der Schweigepflicht. Im Landkreis Holzminden hat es bisher eine vertrauliche Geburt gegeben. Die Daten der Frau werden an das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben in Köln geschickt und dort sicher verwahrt. Mit 16 Jahren – und das ist das Besondere an der vertraulichen Geburt – hat das Kind die Möglichkeit, hier die Daten der Mutter und somit seine Herkunft zu erfragen. Die Beratungsstelle berät und begleitet die Frau während der gesamten Schwangerschaft und, wenn erwünscht, auch darüber hinaus. Der Wunsch, die Schwangerschaft geheim zu halten, wird respektiert und es wird versucht, einen Weg aus dem Konflikt zu finden und eine Perspektive zu entwickeln.

