Mittwoch, 17. Juni 2020

Anonymer Spender überrascht die Musikschule Holzminden

Alexander Käberich mit dem Briefumschlag, in dem das gespendete Geld deponiert war.

Holzminden. Große Freude bei der Musikschule und Musikschulleiter Alexander Käberich am Dienstag: „Das war eine Überraschung beim heutigen Blick in den Briefkasten!“, schreibt er dem TAH spontan. In ihm lag ein Briefumschlag mit dem Zusatz „Eine Spende für die Musikschule, die von Herzen kommt“. Käberich: „Das hat zunächst für Verwirrung und anschließend für riesige Freude gesorgt“. Ohne einen Absender zu hinterlassen, hat eine anonyme Spenderin oder ein anonymer Spender 1.000 Euro für Musikschule gespendet. Alexander Käberich dazu: „Das kennt man sonst nur aus Filmen oder Märchen“. Über den TAH möchte sich das Team der Musikschule für diese großzügige Spende bedanken. „Danke auch für dieses wunderbare Signal gesellschaftlichen Zusammenhalts und Unterstützung der kulturellen Bildungsarbeit in Holzminden!“, endet die Nachricht aus der Musikschule.