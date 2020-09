Sonntag, 20. September 2020

Anträge für Förderprogramm bis 1. November stellen

Der Titel des Förderprogramms ist „Engagement fördern. Ehrenamt stärken. Gemeinsam wirken.“.

Kreis Holzminden. Mit dem Förderprogramm „Engagement fördern. Ehrenamt stärken. Gemeinsam wirken.“ unterstützt die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) gemeinnützige Organisationen, Engagement und Ehrenamt während der Corona-Krise. Der Landtagsabgeordnete Uwe Schünemann (CDU) wirbt bei den hiesigen Vereinen um Teilnahme. „Gemeinnützige Organisationen, also beispielsweise eingetragene Vereine, können einen Antrag zu den Schwerpunkt-Themen ‚Innovation und Digitalisierung in der Zivilgesellschaft‘, ‚Nachwuchsgewinnung‘ oder ‚Struktur- und Innovationsstärkung in strukturschwachen ländlichen Räumen‘ stellen.“ Pro Themenschwerpunkt kann ein Antrag eingereicht werden. Die Höhe der Förderung von Einzelprojekten kann bis zu 100.000 Euro betragen. Die Anträge müssen bis spätestens 1. November 2020 gestellt sein und die beantragten Mittel müssen noch in diesem Jahr ausgegeben werden.

