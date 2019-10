Samstag, 26. Oktober 2019

Antrag: Bahnhofsumfeld in Holzminden überplanen und umgestalten

Sie stellten den Antrag zur Bahnhofsumfeld-Gestaltung vor. Foto: spe

Holzminden. Bis 2022 will die Deutsche Bahn den Holzmindener Bahnhof modernisiert und mittels Rampenlösung zur stufenlosen Erschließung des Mittelbahnsteigs barrierefrei ausgebaut haben. Das wird in Holzminden – nicht nur von regelmäßigen Bahnkunden – allgemein begrüßt, macht es den Bahnhof doch attraktiver und nutzerfreundlicher und wertet ihn auf. Seit Jahren fordern mehrere Gruppen, die Stadt Holzminden müsse sich parallel um die Umgestaltung und Aufwertung des Bahnhofsumfeldes kümmern. Unter anderem die Arbeitsgemeinschaft Bahn Holzminden/Höxter, der Seniorenrat und die Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität, aber auch der Sozialverband SoVD bringen das Thema immer wieder aufs Tapet und fragen in Rats- und Ausschusssitzungen nach dem Sachstand städtischer Initiative. Doch Beschlüsse gibt es bislang nicht und auch nicht die ratspolitische Willensbekundung, hier bauplanerisch überhaupt tätig zu werden oder städtische Mittel einzuplanen. Nun schicken die Fraktionen der Grünen und der Linken einen gemeinsamen Antrag auf den Weg durch die Gremien, der weitere Unterstützer hat und den pompösen Titel „Antrag auf klimagerechtes Verkehrszentrum“ trägt. (spe)

