Donnerstag, 05. April 2018

Apropos Innenstadt: Ralf Schwager fordert „Kärrnerarbeit“ ein

Ralf Schwager: „Wir brauchen eine Aufbruchstimmung, die von den Menschen, von allen Bürgern getragen wird.“

Holzminden. Seit drei Monaten ist Ralf Schwager kein Stadtmanager mehr, nicht mehr Geschäftsführer der Stadtmarketing Holzminden GmbH und bekleidet kein offizielles Amt in Holzminden mehr. Seinen Sitz im Ausschuss für Innenstadtentwicklung hatte er längst aus Frust aufgegeben. Als Kaufmann tätigt er gerade eine Millioneninvestition in seinem Kaufhaus (der TAH berichtete), als „einfacher Bürger“ lassen ihn Gegenwart und Zukunft „seiner“ Stadt Holzminden nicht kalt. Er gefällt sich noch immer als Mahner und kritischer Geist, will sich weiter einmischen und Klartext reden. Das könne er nun offener und unbefangener, auch wenn er dafür „Kritik einstecken sollte“, wie er sagt. Ja, zu kritisieren, zu mahnen, anzuregen hat Schwager, inzwischen 76, eine ganze Menge, er verspricht (oder droht): „Ich bleibe auch zukünftig nicht pflegeleicht! Ich bleibe der Stadt erhalten, weil ich diese Stadt liebe. Manchmal tut es mir in der Seele weh.“

Mehrere Ereignisse hätten ihn zum Nachdenken gebracht, sagt Ralf Schwager, nennt die altbekannten Probleme der Innenstadt, die mangelnde Sauberkeit, den Ladenleerstand, insbesondere in der Mittleren Straße, den Zustand vieler Gebäude, den Entwicklungsschwerpunkt innerstädtisches Wohnen und nicht zuletzt „das Nichtzustandekommen“ seiner Markthalle in der Innenstadt – außerhalb des Kaufhauses. (spe)

