Freitag, 05. April 2019

Arbeiten bei Steinmühle laufen planmäßig weiter

Arbeiten im Fels. Foto: Landesstraßenbaubehörde

Steinmühle. Das Thema Steinmühle ist und bleibt ein Aufreger: Autofahrer hadern mit der jahrelangen Sperrung, Unternehmen fühlen sich in ihrer Existenz bedroht und der Landkreis Holzminden muss in Stahle eine provisorische Rettungswache einrichten, weil er sonst die vorgeschriebenen Hilfefristen für den Rettungsdienst nicht gewährleisten kann. Doch was tut sich eigentlich auf der „Baustelle“ Steinmühle? Wie geht es mit der Felssicherung voran? Der TAH hat nachgefragt. (bs)

