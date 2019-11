Mittwoch, 13. November 2019

Arbeiten zwischen Spree und Brandenburger Tor

Lukas Kutzki aus Holzminden macht ein Praktikum im Büro des Bundestagsabgeordneten Christian Haase. Foto: Büro Haase MdB

Holzminden/Berlin. Nicht viele Holzmindener haben einen solchen Arbeitsplatz, mitten im Zentrum der Macht. Zwischen Spree und Brandenburger Tor hatte Lukas Kutzki zwei Monate lang seinen Arbeitsplatz. „Einen extrem spannenden und vielfältigen Arbeitsplatz“, wie Kutzki am Ende seines Praktikums im Berliner Reichstag feststellt. Der 23-Jährige schreibt aktuell seine Bachelorarbeit im Fach Politikwissenschaft an der Universität Duisburg Essen. In den vergangenen zwei Monaten hat er ein Praktikum im Berliner Büro von Christian Haase, dem Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Höxter absolviert. (fhm)

