Montag, 30. September 2019

Arbeitslosenquote sinkt auf 6,2 Prozent

Herbstbelebung auf dem Arbeitsmarkt kommt auch im Kreis Holzminden an.

Kreis Holzminden. Während sich die Schlagzeilen mehren, dass die Weltkonjunktur am Rande einer Reszession bewegt, belebt sich der Arbeitsmarkt nach der Sommerflaute. Und die Herbstbelebung kommt auch im Kreis Holzminden an. Die Arbeitslosenquote sinkt im September auf 6,2 Prozent. „Das“, blickt der Leiter der Agentur für Arbeit, Andreas Siever, „ist eine klare Aussage“. Eine Aussage, hinter die er ein Aber hängt: Schlittert die Weltwirtschaft in eine Rezession, wären auch die weltweit agierenden Kreis-Holzmindener Unternehmen betroffen. Ein erstes Indiz, dass in den Führungsetagen aufmerksam auf die Wirtschaftsdaten geschaut wird, hat die Agentur für Arbeit: Arbeitgeber lassen sich häufiger zu Kurzarbeit beraten. Und sie schmelzen die Zahl der Leiharbeiter ab. (bs)

