Samstag, 23. Mai 2020

Arbeitssieg in Wolfsburg: BVB bleibt im Titelrennen

Guerreiro erzielte das 1:0 für Borussia Dortmund - (sid.de / FIRO )

Mit dem sechsten Ligasieg in Serie hält Borussia Dortmund im Titelkampf den Druck auf Tabellenführer Bayern München aufrecht. Die Westfalen setzten sich beim VfL Wolfsburg dank der Treffer von Raphael Guerreiro (32.) und Achraf Hakimi (78.) mit 2:0 (1:0) durch und dürfen verhalten optimistisch dem Bundesliga-Gipfeltreffen am Dienstag im heimischen Stadion gegen den Rekordmeister entgegensehen.

Guerreiro schloss bei seinem Führungstreffer die einzig sehenswerte Kombination der Gäste in der ersten Halbzeit mit einem Flachschuss aus kurzer Distanz ab. Vorausgegangen war ein Abstimmungsproblem der Wolfsburger Defensive. Hakimi nutzte später einen Konter zum beruhigenden zweiten Treffer. Kurz darauf sah der eingewechselte Wolfsburger Felix Klaus (64.) nach einem groben Foulspiel und Videoüberprüfung die Rote Karte (83.) von Schiedsrichter Daniel Siebert (Berlin).

Guerreiros Führungstreffer war der Höhepunkt einer von beiden Seiten enttäuschenden ersten Halbzeit. Ohne Zuschauer wirkte die Partie wie ein Trainingsspiel, Strafraumszenen waren an den Fingern einer Hand abzuzählen. Die beiden Trainer Oliver Glasner (Wolfsburg) und Lucien Favre (Dortmund) wirkten am Spielfeldrand fast temperamentvoller als ihre Akteure auf dem Rasen der Volkswagen-Arena.

Der Schweizer Coach reagierte auf diese Lethargie und ersetzte nach dem Seitenwechsel Mats Hummels, der sein 250. Bundesligaspiel für den BVB wegen einer leichten Blessur nicht zu Ende bringen konnte. Für den Ex-Nationalspieler, dessen Einsatz gegen die Bayern am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) aber nicht gefährdet sein soll, kam Emre Can zum Einsatz.

Auch ohne personelle Maßnahmen wurden die Aktionen der Wolfsburger zu Beginn der zweiten Halbzeit druckvoller. Erstmals geriet sogar das Dortmunder Tor in Gefahr, doch ein verdeckter Schuss von Renato Steffen (48.) strich knapp über die Querlatte.In der 62. Minute scheiterte der Schweizer an seinem Landmann Roman Bürki im BVB-Gehäuse.

Mehr als ein Strohfeuer war diese Aktionen aber nicht. Die Gäste übernahmen nach einer Stunde wieder das Kommando, ohne wirklich zu glänzen. Komplett vorbei lief die Begegnung an Erling Haaland, der Torjäger Norweger wählte immer wieder die falschen Laufwege und kam so gar nicht erst in erfolgversprechende Zweikämpfe vor dem VfL-Tor.

Schon vor der Begegnung der Partie hatte BVB-Sportdirektor Michael Zorc bekanntgegeben, dass man den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Mario Götze nicht verlängern werde. "Es ist eine gemeinsame Entscheidung nach einem sauberen Gespräch. Mario ist ein richtig guter Junge", sagte Zorc im Sky-Interview.

Der Siegtorschütze im WM-Endspiel 2014 in Rio de Janeiro gegen Argentinien hatte sich zuletzt bei den Schwarz-Gelben keinen Stammplatz mehr erkämpfen können. Coach Favre betonte noch am Freitag, es sei schwer für Götze, einen Platz im Spielsystem der Borussia zu finden.

In den weiteren Nachmittagsspielen am Samstag feierte Werder Bremen mit einem 1:0 (1:0) beim SC Freiburg den ersten Erfolg seit 126 Tagen, der SC Paderborn erreichte ein 1:1 (1:1) gegen die TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen gewann 3:1 (1:0) bei Borussia Mönchengladbach. Wolfsburg (SID) / © 2020 SID