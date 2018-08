Montag, 27. August 2018

Architektenwettbewerb für die neue „Asli“ und Container erst nach den Herbstferien

Warten auf die Container: Hier sollen sie aufgestellt werden. Fahrradunterstände und Bäume sind bereits entfernt.

Holzminden. Für die Planung der Erweiterung und Sanierung (oder den Neubau) der Astrid-Lindgren-Schule wird die Stadt Holzminden einen Architektenwettbewerb ausloben. Der Stadtrat hat dies einstimmig beschlossen und für Preisgelder und Honorare über 100.000 Euro freigegeben. Es soll einen Wettbewerb mit sogenanntem nichtoffenen Verfahren mit maximal 20 Teilnehmern geben. Der Auftrag für die Durchführung soll für gut 37.000 Euro an ein Architekten- und Stadtplanungsbüro aus Hannover vergeben werden. Das Rechnungsprüfungsamt hat diesem Verfahren inzwischen zugestimmt. Im Rahmen des Verfahrens soll auch geklärt werden, „inwieweit sich eine Sanierung und Weiternutzung der vorhandenen Gebäudesubstanz lohnt oder ob ein Abriss beziehungsweise Teilabriss und Neubau die wirtschaftlichere Lösung darstellt“.

Das große Projekt Nachmittagsbetreuung an der Astrid-Lindgren-Schule ist noch in der Umsetzung. Bis Schuljahresbeginn sollten die Container hinter der Turnhalle stehen und bezogen werden. Doch das war Wunschdenken, so schnell ging es nicht. Erst nach den Herbstferien, so die aktuelle Zeitplanung der Verwaltung, sollen die Container (für drei Betreuungsgruppen sowie Teeküche) bezugsfertig sein. Bis dahin läuft die Nachmittagsbetreuung an der „Asli“ mit Genehmigung der Schulbehörde in den Klassenräumen. (spe)

