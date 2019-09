Sonntag, 29. September 2019

Arholzen in Wiesn-Stimmung

In Arholzen wurde zünftig Oktoberfest gefeiert. Foto: jbo

Arholzen. Bereits zum sechsten Mal hatte der TSV Arholzen zu einer zünftigen Oktoberfest-Gaudi in das Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. An zwei Tagen sorgten Trachten, angesagte Wiesn-Hits und zünftige Blasmusik für ausgelassene Oktoberfest-Stimmung am Rande des Solling. Ließen es dabei zum Hüttenabend am Sonnabend überwiegend junge Semester richtig krachen, genoss am Sonntagvormittag ein durchweg gemischtes Publikum den zünftigen Frühschoppen mit der Lennetaler Blasmusik. (jbo)

Mehr lesen Sie im TAH vom 30.09.2019.