Donnerstag, 17. Oktober 2019

Arholzen: Jugendlicher angefahren und schwer verletzt

Zwei zeitgleiche Einsätze gab es für die Freiwillige Feuerwehr Arholzen. Foto: Feuerwehr Arholzen

Arholzen. Zwei fast zeitgleiche Einsätze für die Feuerwehr in Arholzen am Mittwochabend: Zunächst wurde die Wehr zu einer Türöffnung gerufen, dann musste sie zu einem Unfall eilen, bei dem ein Jugendlicher schwer verletzt wurde.

Es war das erste Mal in der über 145-jährigen Geschichte der Ortsfeuerwehr Arholzen, dass fast zeitgleich zwei Einsätze abgearbeitet werden mussten . Um 21.38 Uhr wurden die Kameradinnen und Kameraden über Sirenenalarm zu einer Türöffnung in der Hauptstraße gerufen.

Es wurde vermutet, das sich in einer Wohnung im Erdgeschoss eine hilflose Person befand. Nachdem die Feuerwehr Stadtoldendorf die Haustür geöffnet hatte, konnte die Person in der sehr unübersichtlichen Wohnung gefunden, vom Rettungsdienst betreut und ins Krankenhaus transportiert werden.

Während des Einsatzes wurden die Feuerwehrleute auf einen Verkehrsunfall hingewiesen, der sich am Ortseingang ereignet hat. Ein Jugendlicher war seitlich von einem Fahrzeug angefahren worden . Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schwerverletzten zu kümmern. Zwei Sanitäter der Feuerwehr Arholzen versorgten den Jugendlichen, bis ein Rettungswagen aus Holzminden eintraf. Während der Zeit wurde der Verkehr durch die Feuerwehr Stadtoldendorf geregelt und immer wieder kurz gestoppt.