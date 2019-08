Montag, 26. August 2019

Arholzen: Wurden die Strohballen angezündet?

In der Nacht zum Montag wurden die Feuerwehren zu einem Strohballenbrand an die L 583 gerufen. Fotos: bs/Feuerwehr

Arholzen. Es sind gleich mehrere Verkehrsteilnehmer, die am Sonntag um 23.14 Uhr die Leitstelle in Hameln alarmieren: An der Landesstraße 583 zwischen der B 64 und Arholzen brennen zehn große Rundballen. Und die Flammen schlagen bereits hoch. Die Feuerwehren aus Arholzen, Deensen, Schorborn und Stadtoldendorf eilen zum Brandort. Dazu der Rettungsdienst und die Polizei. 45 Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen sind schnell vor Ort. Die Einsatzleitung liegt in den Händen des stellvertretenden Ortsbrandmeisters aus Arholzen, Jürgen Prasser. Strohballen lassen sich nicht so einfach ablöschen, das Stroh muss auseinandergezogen und dann mit Wasser gelöscht werden. Wasser, das über einen Tankerpendelverkehr von Arholzen, wo eine Wasserentnahmestelle eingerichtet wird, an die L 583 geschafft werden muss. Während der Löscharbeiten, die sich bis tief in die Nacht hinziehen, ist die L 583 voll gesperrt. Die Polizei nimmt noch in der Nacht die Ermittlungen auf. Von einer Selbstentzündung geht sie dabei nicht aus. Die Strohballen sind mit hoher Wahrscheinlichkeit angezündet worden. (bs)