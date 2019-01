Montag, 28. Januar 2019

Arholzener Narren stehen in den Startlöchern

In Scheunen, Werkstätten und Garagen wird bereits auf Hochtouren an den neuen Wagen gebaut und gebastelt. Foto: Archiv

Arholzen. Hier wird geschraubt, dort wird geklebt und da gepinselt – man merkt: Arholzen bereitet sich auf seinen großen Karnevalsumzug vor. Denn lange dauert es nicht mehr, bis das ganze Dorf kunterbunt und fröhlich das Fest der Narren feiert.

Als fester Bestandteil des Dorflebens ist der alljährliche Arholzener Karneval nicht mehr wegzudenken. So wird auch in diesem Jahr am Sonntag, 3. März, um 14.11 Uhr der Umzug von Haaspers Hof starten und mit bunten Kostümen, fröhlichen Wagen, süßer Kamelle und viel guter Laune durchs Dorf ziehen. Alle Närrinnen und Narren sind herzlich eingeladen ein Teil des festlichen Umzugs zu werden.

Im Anschluss an den Umzug wird im Dorfgemeinschaftshaus kräftig weiter gefeiert. Für eine ausgelassene Stimmung und eine volle Tanzfläche wird auch dieses Jahr wieder DJ Kevin Schmidt sorgen.

Wer als Fußgruppe, mit einem Wagen oder als „1-Mann-Gespann“ mitmachen möchte, kann sich bitte bei der 1. Vorsitzenden des Karnevalvereins Arholzen, Vera Oppermann, unter der Telefonnummer 05532/4698 anmelden. Natürlich sind aber auch kurzentschlossene Jecken herzlich beim Umzug willkommen!

Für die kleinsten Narren findet wie gewohnt am Rosenmontag, 4. März, von 15 bis 17.30 Uhr der Kinderkarneval im Dorfgemeinschaftshaus in Arholzen statt. Einlass ist bereits ab 14.30 Uhr. Anmeldungen für den Kinderkarneval nimmt Alexandra Meese, die 2. Vorsitzende des Karnevalvereins, unter der Telefonnummer 05532 /972678 entgegen.