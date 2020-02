Sonntag, 23. Februar 2020

Arholzer Hardcore-Narren trotzen dem Wetter

Die Lecker-Schmecker-Mädels waren wetterfest. Fotos: jbo

Arholzen. Da gibt es scheinbar doch einen entscheidenden Unterschied zwischen einem Rheinländer und einem Niedersachsen. Während am Sonntag sowohl in Köln als auch in Düsseldorf Karnevals-umzüge auf Grund der Wetterlage vorsichtshalber abgesagt wurden, erwiesen sich die Arholzer Karnevalisten als sturmfest und erdverwachsen. Und was an diesem Sonntag noch viel wichtiger war: als absolut wasserfest. Starker Wind und heftiger Dauerregen wirbelten den Umzug zwar mächtig durcheinander, für die Arholzer Narren war das aber kein Grund, klein beizugeben. Mit Musik, Helau und viel Kamelle zogen sie trotz des Dauerregens ihren traditionellen Umzug durch. Nicht alle Teilnehmer erreichten jedoch an diesem Tag den Arholzer Karnevalsumzug. So musste die Gruppe aus Holenberg ihre Anfahrt abbrechen und mit ihrem Wagen umkehren. Auf den nassen Straßen Arholzens tummelten sich unter anderem Geister, Bestatter, Pinguine und Wikinger. Es gab Kamelle satt für eine übersichtliche Zahl von Zuschauern. (jbo)

