Mittwoch, 02. Oktober 2019

arko-Filiale in Holzminden schließt

Die arko-Filiale in der Oberen Straße schließt spätestens Ende des Jahres. Foto: spe

Holzminden. Eine über 60 Jahre andauernde Ära geht zu Ende: Die arko-Filiale in Holzminden schließt spätestens Ende dieses Jahres „aus wirtschaftlichen Gründen“ ihre Pforten. Dies bestätigt die Marketingabteilung der arko GmbH auf Anfrage des TAH. Ein großes Schild neben der Filiale in der Oberen Straße 1 bietet das Ladenlokal bereits zur Vermietung ab 1. Januar 2020 an. Hoffnung gibt es dennoch auf eine neue Lösung, die offenbar nicht das völlige Ende von arko in Holzminden bedeuten würde. „Wir sind daran interessiert, auch weiterhin am Standort Holzminden vertreten zu sein“, teilt eine Unternehmenssprecherin mit. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 4. Oktober