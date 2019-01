Mittwoch, 30. Januar 2019

Arktische Kälte überzieht Mittleren Westen der USA

Warten auf den Bus im eiskalten Detroit. (AFP / AFP)

Arktische Kälte hat weite Teile der USA fest im Griff: Der Nationale Wetterdienst der Vereinigten Staaten hat für Mittwoch "eine der kältesten arktischen Luftmassen seit jüngerem Gedenken" angekündigt. In fast einem Dutzend Bundesstaaten von North Dakota bis Ohio wurden die niedrigsten Temperaturen seit einer Generation erwartet. In der drittgrößten US-Stadt Chicago sollte es kälter werden als in Teilen der Antarktis.

Millionen US-Bürger wurden vor gefährlichen Minustemperaturen gewarnt, die im Mittleren Westen der USA auf minus 23 bis minus 40 Grad Celsius fallen könnten. Für eine Region im Bundesstaat Minnesota wurde aufgrund kalter Winde eine gefühlte Kälte von bis zu minus 54 Grad Celsius angekündigt. Grund für die Kältewelle ist arktische Luft, die sich von dem normalerweise um den Nordpol kreisenden sogenannten Polarwirbel gelöst hat. Eine These hält die Klimaerwärmung für die Abspaltung für verantwortlich.

Unternehmen wiesen ihre Angestellten an, zu Hause zu bleiben, zahlreiche Schulen und Behörden bleiben geschlossen. Mehr als 2000 Flüge wurden für Dienstag und Mittwoch gestrichen. Auch auf kanadischen Flughäfen wurden zahlreiche Flüge abgesagt. Die Post, die dafür bekannt ist, Briefe bei jedem Wetter zuzustellen, stellte in Iowa ihren Dienst ein. Die Medien berichteten bereits von ersten drei Kältetoten.

Der Wetterdienst rief die US-Bürger auf, am Mittwoch wenn möglich im Warmen zu bleiben und nicht auf die Straße zu gehen. Bereits wenige Minuten "extremer Kälte" reichten aus, um sich Erfrierungen zuzuziehen.

US-Präsident Donald Trump nutzte das kalte Wetter, um über die Erkenntnisse der Wissenschaftler über die weltweite Klimaerwärmung zu spotten. "Was zum Teufel ist mit der Erderwärmung los? Bitte komm schnell zurück, wir brauchen dich", erklärte er auf Twitter.

Die US-Klimabehörde NOAA, welche die Atmosphäre und Ozeane überwacht und für den Wetterdienst zuständig ist, widersprach Trump und erteilte ihm dabei gleich noch eine Lektion: "Winterstürme sind kein Beweis dafür, dass es keine globale Erwärmung gibt", erklärte sie auf Twitter und verlinkte ihre Kurzbotschaft mit einem Artikel, der erklärt, warum die Erwärmung der Ozeane für polare Kältewellen und Rekordschnee mitverantwortlich ist. Chicago (AFP) / © 2019 AFP