Donnerstag, 29. August 2019

Asklepios investiert 25 Millionen in den Standort Höxter

Im neuen Gebäudekomplex werden 180 Betten untergebracht. Foto: beb

Die Asklepios Weserbergland-Klinik in Höxter ist neu gebaut worden. 25 Millionen Euro hat Asklepios investiert, um der Fachklinik eine neue Heimstatt zu geben. Die bisherigen Gebäude stammen aus dem Jahr 1939 und den 60er Jahren. Die Fachklinik für geriatrische und neurologische Rehabilitation hat in dem neuen, mehrflügeligen Gebäude 180 Betten. Bislang sind es 145. Auch die Zahl der Mitarbeiter wird durch die Aufstockung der Bettenzahl steigen, von bislang 200 auf 225. Auf einer Fläche von über 14 500 Quadratmetern entstand in den vergangenen drei Jahren ein mehrarmiges Gebäude auf drei Etagen. Daraus resultieren sehr kurze Wege von den Patientenzimmern zu den Therapieräumen. (fhm)

