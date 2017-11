Donnerstag, 23. November 2017

„Asli“ bekommt mehr Zeit für Ganztagsschule

Der Hort an der Sollingstraße wird vorerst noch benötigt. Eine neue Übergangslösung an diesem Standort wird es aber nicht geben.

Holzminden. Als in der Ratssitzung nach rund drei Stunden dieser Tagesordnungspunkt aufgerufen wurde, waren bis auf einen Zuhörer alle anderen schon gegangen: Es ging wieder einmal und immer noch um die Nachmittagsbetreuung der Grundschulkinder in der Stadt. Der Antrag, den die Mehrheitsgruppe aus WIR, FDP, GFH und UWG im September durch den Rat brachte, der in der Folge für viel Wirbel und Kritik sorgte und zur Aufkündigung der Mitarbeit der Schulleiterinnen in der Arbeitsgruppe Grundschulen (der TAH berichtete), er wurde jetzt von der Gruppe selbst nachjustiert per Änderungsantrag. Grundsätzlich bleibt es dabei: Einen Hortneubau lehnt die Gruppe weiter ab, sie setzt bei der Ausweitung der Nachmittagsbetreuung von Grundschulkindern auf die Einrichtung von Ganztagsschulen in Neuhaus und an der Astrid-Lindgren-Schule. Aber die Gruppe bewegt sich. Die „Asli“ bekommt mehr Zeit für die Errichtung einer Ganztagsschule, und eine (Hort-)Übergangslösung soll nun am Standort Astrid-Lindgren-Schule entstehen. (spe)



