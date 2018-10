Freitag, 26. Oktober 2018

„Atlantis-lebt-Fete“

Negenborn. Der VfB Negenborn lädt zum fünften Mal zur beliebten „Atlantis-lebt-Fete“ nach Negenborn ein. Ambiente und Atmosphäre der „Tanzbar Atlantis“ im Gasthof Neun Brunnen sind legendär. Auf den über 100 Jahre alten Tanzdielen unter dem Spiegelball lässt es sich herrlich schwofen, in den Nischen an den Tischen das Geschehen verfolgen oder knutschen. So war das schon in den 60ern, als hier die „Original Surfers“ ihren Fanclub hatten und Wochenende für Wochenende den Saal zum Kochen brachten. Draußen mussten dann die Parkanweiser aktiv werden.

Diese Zeiten sind vorbei, doch viel Originales und Originelles von damals ist noch vorhanden und der VfB Negenborn knüpft mit seinen „Atlantis-lebt-Feten“ an diese Ära an. Denn ausgelassen Feiern und Schwofen lässt sich hier immer noch ausgezeichnet. Die ersten drei Partys dieser Art, die sich nicht nur an Vereinsmitglieder und Negenborner richtet, sondern an alle, die mitfeiern möchten, haben das eindrucksvoll bewiesen.

Die fünfte „Atlantis-lebt-Fete“ findet nun am Sonnabend, 3. November, auf Spechts Saal statt.

Für stimmungsvolle Musik aus der Retorte sorgt wieder DJ Marco Schmidt. Einlass ist um 19:30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf an der Tankstelle Sparkuhle in Negenborn.