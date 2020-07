Donnerstag, 02. Juli 2020

Auch das PreBie 2020 wird coronabedingt nicht stattfinden

Volle Tanzfläche und ausgelassene Stimmung beim PreBie. Foto: spe

Holzminden. Zunächst hatten die Veranstalter die Hoffnung, das Presse- und Bierfest könne am Sonnabend, 7. November, so wie geplant, in der Stadthalle Holzminden stattfinden. Nun sind aber Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern in Niedersachsen bis Ende Oktober weiterhin untersagt. Und niemand kann heute sagen, was danach erlaubt sein wird. Nur eine Woche nach Ablauf dieser Frist das PreBie durchzuführen, das ja eine fröhliche Party sein soll, bei der sich die Besucher naturgemäß nahe kommen, wo getanzt, gelacht und getrunken wird, dieses Risiko wollen die drei gemeinsamen Veranstalter nicht eingehen und für die vielen PreBie-Besucher keine Gesundheitsgefährdung riskieren. Schweren Herzens haben sich der Tägliche Anzeiger, die Brauerei Allersheim und die Stadthallengastronomie deshalb entschlossen, das PreBie 2020 ausfallen zu lassen. Die Veranstalter bitten um Verständnis der vielen treuen „PreBie-Partysanen“ und hoffen auf die Nach-Corona-Zeit, in der alle wieder unbeschwert feiern können. (spe)