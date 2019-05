Dienstag, 07. Mai 2019

Auch der „Jeans Point“ verabschiedet sich demnächst aus Holzminden

Der Räumungsverkauf läuft beim „Jeans Point“. Foto: spe

Holzminden. Birgit Pikus betreibt seit 33 Jahren den „Jeans Point“ in der Oberen Straße 22 in Holzminden. Nun verabschiedet sich die Inhaberin aber so langsam von ihrem kleinen Jeans-Laden. Noch in diesem Jahr wolle die 63-Jährige den „Jeans Point“ aus Altersgründen schließen; wann genau, stehe aber noch nicht fest. „Für mich ist es auch irgendwann gut“, sagt sie. Weiterer Grund für die Schließung sei, dass zuletzt in ihrem Jeans-Geschäft nicht mehr viel los gewesen sei und viel online gekauft werde. „Das macht viel aus. Die jungen Leute bleiben weg“, resümiert Birgit Pikus. Bis der „Jeans Point“ tatsächlich verschwunden ist, läuft noch der Räumungsverkauf in der Oberen Straße 22. (ap)