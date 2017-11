Sonntag, 19. November 2017

Auch die Jüngeren tragen Verantwortung

Maren Schneider-Klingenberg hielt als jüngste Holzmindener Ratsfrau die Gedenkrede.

Holzminden. Mit persönlichen Gedanken zum Volkstrauertag hat die jüngste Ratsfrau im Holzmindener Stadtrat, Maren Schneider-Klingenberg, der Gedenkfeier für die Opfer von Gewalt und Krieg am Ehrenmal im Park an der Fürstenberger Straße gestern eine besondere Note gegeben. Es war gut, dass sie diese ungeliebte Aufgabe übernommen hatte. Eingeladen zur Gedenkfeier hatte wieder der Ortsverband Holzminden des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Sie selbst sei 40 Jahre nach Kriegsende geboren, sie kennen Erzählungen aus des Großvaters, von seiner Kriegsgefangenschaft und wisse um dessen gefallenen Bruder kurz vor Kriegsende. „Und trotzdem war das für mich keine Wirklichkeit.“ Naziherrschaft und Zweiter Weltkrieg waren Themen im Unterricht. „Aber haben wir uns als Schüler wirklich dafür interessiert?“ fragte sie, und die Antwort klang in der Frage mit. (spe)

Lesen Sie mehr im TAH vom 20.11.17