Mittwoch, 15. August 2018

Auch die Zwiebeln vertragen die Hitze nicht

Die angehenden Chemielaboranten lernten, wo die Zwiebel herkommt. Foto: rei

Holzminden. Landwirt Jochen Ricke, Pächter des Stiftungsgutes Allersheim, baut seit mittlerweile vier Jahren als Vertragspartner von Symrise Zwiebeln an. In diesem Jahr auf einem großen Feld unterhalb des Gutshofes bis hinunter an den Radweg neben der Weser. Die Ernte liegt in den letzten Zügen, und schaon jetzt steht fest: Der Landwirt wird bis zu 60 Prozent Ernteeinbußen hinnehmen müssen. Der Sommer 2018 war den Zwiebeln in Holzminden einfach zu trocken und zu heiß. Die Niederschläge im Mai und Juni waren außerordentlich gering. Doch für den „Feldtag“ der Chemielaboranten-Azubis von Symrise stehen noch genug Pflanzen in Reih und Glied: Mittwoch Vormittag sieht man die jungen Damen und Herren in den Ackerfurchen hocken, knien oder sitzen, um die „tolle Knolle“ zu ernten. (rei)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH am 16. August 2018