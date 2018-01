Donnerstag, 04. Januar 2018

Auch Drillinge und ein Straßenmusiker sind dabei

Haben sich bereits angemeldet: Anjouli Bettermann, Kim Wittke, Manuel Schauer sowie Elen, Helen und Evelyn Namo.

Holzminden. Es geht wieder los! Wer bei der zehnten Auflage des Gesangswettbewerbs „Vocal Hero“ der Musikschule Holzminden dabei sein will, der muss jetzt Nägel mit Köpfen machen. Am 10. Januar endet die Anmeldefrist, und noch ist überhaupt nicht entschieden, wer am Sonnabend, 10. März, in der Stadthalle Holzminden im Finale stehen wird. Denn davor steht der (nicht öffentliche) Vorentscheid, der am 20. Januar in der Musikschule stattfindet. Hier singen alle, die sich angemeldet haben und bestätigt sind, einer Jury vor. Und hier entscheidet sich, wer ins Finale einzieht und vor hunderten von Zuschauern in der Stadthalle singen wird, live begleitet von der Lehrerband „Teacher’s Finest“. (spe)

