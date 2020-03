Mittwoch, 18. März 2020

Auch Geschäfte in Höxter sind ab Mittwoch geschlossen

Der Wochenmarkt in Höxter darf stattfinden, ist aber nicht so stark frequentiert wie zu Nicht-Corona-zeiten. Foto: fhm

Höxter. Was in Niedersachsen schon seit Dienstagmorgen galt, ist jetzt auch in Nordrhein-Westfalen Vorschrift. Die meisten Geschäfte müssen schließen, am Dienstagabend um 21.57 Uhr erließ das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales einen entsprechenden Erlass. Die Corona-Krise führt zu weiteren Einschränkungen im Leben der Menschen. Folgende Einrichtungen dürfen weiter öffnen: Lebensmittelgeschäfte, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Poststellen, Friseure, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungsverkauf, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte und der Großhandel. Dienstleister und Handwerker dürfen arbeiten. Bereits bekannt ist, dass Lebensmittelgeschäfte zur Sicherstellung der Versorgung nun auch an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr öffnen dürfen. Auch für Wochenmärkte, Lieferdienste, Apotheken und den Großhandel gilt die Erweiterung der Öffnungszeiten. (fhm)