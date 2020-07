Montag, 27. Juli 2020

Auch „Hobbykapitäne“ im Weserbergland müssen nüchtern bleiben

Hochbetrieb auf der Weser. Da müssen Regeln eingehalten werden. Foto: Archiv/rei

Weserbergland. In den norddeutschen Bundesländern sind nun überall Sommerferien und die Naherholungsgebiete an den zahlreichen Gewässern, wie auch an der Weser, werden gern besucht. Immer wieder stellen Polizeibeamte der Wasserschutzpolizei fest, wie wenig Wissen „Hobbykapitäne“, seien es Urlauber oder Einheimische des Weserberglands, von den Regeln auf dem Wasser haben.

Mehr lesen Sie im TAH am 28. Juli 2020