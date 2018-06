Montag, 11. Juni 2018

Auch im Kreis Holzminden: Falsche Polizisten am Telefon

Kreis Holzminden. Im Kreis Holzminden haben sich weiterhin Betrüger am Telefon als Polizisten ausgegeben: Am Sonntagabend und auch noch am Montagmorgen bekamen mehrere Bürgern in Holzminden die Anrufe. Dabei handelt es sich immer um dieselbe Vorgehensweise: bei einem festgenommenen Einbrecher sei ein Notizzettel mit dem Namen und der Anschrift der angerufenen Person aufgefunden worden. Nun wolle die Polizei weitere Straftaten verhindern und die Komplizen festnehmen. Dazu sei die Mitarbeit erforderlich. Der Täter ist in diesen Gesprächen sehr geschickt und wird versuchen, Informationen über Bankkonten, Wertanlagen, Schmuck, Vermögensverhältnissen und vorhandene Wertgegenstände zu erlangen. Glücklicherweise haben die Anrufer bisher keinen Erfolg gehabt, da sich die angerufenen Personen nicht unter Druck setzen ließen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen zu den Einbrüchen. Die Polizei rät, seien sie misstrauisch. Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit. Sie haben immer Zeit für eine Rücksprache mit Angehörigen und Vertrauenspersonen! Die "echte" Polizei fordert Sie niemals auf, Banküberweisungen oder Bargeldabhebungen durchzuführen, um Ermittlungen zu unterstützen.