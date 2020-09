Freitag, 04. September 2020

Auch in Holzminden gibt‘s falsche Testergebnisse

Kreis Holzminden. In Alfeld und auch im Kreis Hameln-Pyrmont hat es falsche Corona-Testergebnisse gegeben. Diese Nachricht schlug am Freitag hohe Wellen. Und auf Nachfrage des TAH musste auch Holzmindens Landkreis-Sprecher Peter Drews zugeben: „Ja, auch bei uns hat es zwei falsch getestete Personen gegeben.“ Die entsprechenden Proben wurden in demselben Labor getestet wie auch die aus Hameln und Alfeld/Gronau. Freuen können sich aber nicht nur die beiden angeblich mit Corona infizierten Kreis-Holzmindener, sondern auch insgesamt elf Quarantäne-Fälle, die im Zusammenhang mit den falschen Testergebnissen ihre Isolation aufgeben können. (rei)

Mehr lesen Sie im TAH am 5. September 2020