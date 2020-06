Montag, 01. Juni 2020

Auch Pfingstmontag ist ein Feiertag

Auf dem 2. Vatikanischen Konzil (1961) der katholischen Kirche in Rom wurde Pfingsten als Fest der Kirchengründung bestätigt. Foto: Geymayer

Kreis Holzminden. Dass der Montag nach Pfingsten ein Feiertag ist, hängt mit der Bedeutung dieses christlichen Festes zusammen. Alle großen kirchlichen Feiertage werden als Doppeltage gefeiert: Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Entstanden ist das im 11. Jahrhundert. Damals hatte es sich eingebürgert, dass diese großen Feste sogar eine Woche lang begangen wurden. Im 13. Jahrhundert wurde die „Vielfeierei“ dann neu geordnet und es wurden die großen Feste als Doppelfeiertag begangen. Deshalb haben die Menschen im Kreis Holzminden und in ganz Deutschland heute frei. In Deutschland ist der Pfingstmontag ein Feiertag, und zwar sowohl kirchlich wie gesetzlich. Selbst in der atheistischen DDR war er ein Feiertag. Doch nicht überall auf der Welt gibt es den Pfingstmontag: In den meisten Ländern ist er ein ganz normaler Arbeitstag, etwa In Irland, England, Schweden oder Italien. In Frankreich wurde der Pfingstmontag als Feiertag 2005 abgeschafft – zur Finanzierung des Gesundheitssystem. Drei Jahre später wurde er wieder eingeführt. Auch in Deutschland gab es vor 15 Jahren Bestrebungen, den Pfingstmontag abzuschaffen. Doch außer der FDP waren die meisten Gruppen und Menschen für die Beibehaltung des Feiertages. (fhm)