Dienstag, 10. April 2018

Auch städtische Kitas in Holzminden werden bestreikt

Holzminden. Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes haben für Donnerstag, 12. April, zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Zum zweiten Mal in diesem Jahr werden dann auch städtische Kindertagesstätten in Holzminden bestreikt, zum Beispiel die Kitas Südstadt und Bahnhofstraße. Die Warnstreiks bedeuten für Eltern und ihre Kinder Einschränkungen im Betreuungsangebot. Details sind bei den Einrichtungsleitungen zu erfragen. Ein eingeschränktes Betreuungsangebot wird aber aufrecht erhalten für Kinder von Eltern, die an diesem Tag keine andere Betreuungsmöglichkeit organisieren können. (spe)