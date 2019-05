Montag, 27. Mai 2019

Auf Chimichangas folgen Icerolls und Churros

Die Organisatoren und Unterstützer: Janina Thiele, GWH, Maximilian Giersberg und Christian Schwager, Streetfood Circus, Jens Klingemann, Modehaus Klingemann, Ralf Konze, Getränke Waldhoff, Jürgen Knabe, Werbegemeinschaft Höxter und Philippe Potente, Malteser Apotheke. Foto: TAH

Höxter. Wer sich von Fernweh geplagt fühlt und die nächste (kulinarische) Reise kaum noch erwarten kann, hat am kommenden Wochenende in der Höxteraner Altstadt Gelegenheit, den größten (Reise-)hunger vorerst zu besänftigen. Beim Streetfood-Festival am Sonnabend und Sonntag, 1. und 2. Juni, laden vielfältige Foodtrucks zu einer kulinarischen Weltreise ein, und das ganz ohne Flugticket. (beb)

