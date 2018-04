Freitag, 06. April 2018

Auf dem Jahnplatz wird weiter gejubelt

Blättern im neuen Fußball-Bildband, von links: Harald Stellmach, Roland Thiel, Ditmar Fischer und Wolfgang Peter. Foto: spe

Holzminden. Dieses Buch ist wahrlich etwas für fußballbegeisterte Alte Holzmindener – aber nicht nur für die ganz alten. Es ist ein Füllhorn an Anekdoten und kleinen Geschichten, Erinnerungen und Impressionen, vor allem mit ganz vielen Fotos aus über 100 Jahren Holzmindener Fußballgeschichte. Es ist eine Dokumentation ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder chronologische Ordnung, dafür mit großer persönlicher Note und einem augenzwinkernden Blick auf das einst und heute so ernste Fußball-Vereinsgeschehen. Mit dem ersten Band hat die Holzmindener Fußball-Ikone Roland Thiel, Jahrgang 1940, vor zwei Jahren für viel Aufsehen und Begeisterung gesorgt. Jetzt erscheint im Verlag Jörg Mitzkat Teil 2 von Holzmindens Fußballgeschichte in Bildern. Sie trägt den selben Titel wie der erste Band: „Als der Jubel vom Jahnplatz noch durch Holzminden hallte.“ Im Rahmen eines für alle offenen Treffens der Alten Holzmindener wird Thiel das Buch am Mittwoch, 11. April, ab 17 Uhr im Foyer der Stadthalle Holzminden vorstellen und signieren. (spe)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH am 07.04.2018