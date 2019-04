Dienstag, 23. April 2019

Auf dem Parkplatz: Restmüll gerät in Brand

Mit der Wärmebildkamera kontrollierte die Feuerwehr, ob es noch Brandnester im Restmüllcontainer gab.

Holzminden. Schnell wieder abrücken konnten die sieben Einsatzkräfte der Holzmindener Feuerwehr am Dienstagmorgen um kurz nach 9.30 Uhr. Gemeldet worden war ein Mülltonnenbrand bei Kaufland in der Bülte in Holzminden. Eine Kaufland-Mitarbeiterin hatte, wie an jedem Tag, die Papierkörbe auf dem Parkplatz n einen Restmüllcontainer geleert. In einem der Papierkörbe hatte vermutlich ein Kunde eine noch glimmende Kippe geworfen. Die Glut fand – angefacht von dem Wind – im Restmüllcontainer genug Nahrung. Feuer flammte auf. Die Mitarbeiterin reagierte genau richtig: Sie rollte den Restmüllcontainer zur Seite und löschte den Brand. Ein Kunde, der die Rauchschwaden bemerkte, alarmierte parallel die Feuerwehr. Die kontrollierte den Restmüll mit der Wärmekamera und konnte Entwarnung geben. (bs)