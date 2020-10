Mittwoch, 14. Oktober 2020

Auf der Lieth in Holzminden werden jetzt Häuser gebaut

Während auf der einen Baustelle der Bodenaushub begonnen hat, wird nebenan die Sohle gegossen, ein paar Meter weiter wachsen schon die Mauern des Wohnhauses in die Höhe. Foto: spe

Holzminden. Seit Anfang Oktober ist die Liethstraße in Holzminden nach monatelanger Sperrung für den Durchgangsverkehr wieder passierbar. Die Erschließungsarbeiten im neuen Baugebiet in Holzmindens Süden sind soweit abgeschlossen, dass eine Durchfahrt nun wieder gefahrlos möglich ist. Unter den Straßen sind die Versorgungsleitungen und Kanäle verlegt, die Grundstücke nun angeschlossen. Lange haben die Bauwilligen darauf warten müssen, den Handwerkern das Startsignal zum Bau ihrer Häuser geben zu können. Jetzt tut sich was: Auf fünf Grundstücken wird derzeit gearbeitet. (spe)