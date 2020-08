Samstag, 22. August 2020

Auf Exkursion mit der KVHS Holzminden: „WaldSINN – Naturerlebnis im Wald“

Das Foto zeigt einen Baum im Wald bei Holzminden. Foto: Karin Ludwig

Kreis Holzminden. Zur Ruhe kommen, achtsam sein, sich kleine Auszeiten gönnen, aber auch Gemeinschaft und Begegnung mit anderen erleben: Das alles können die Teilnehmenden bei „WaldSINN“. Die Kreisvolkshochschule Holzminden lädt gemeinsam mit der Dozentin Gabriele Ostermann am Sonnabend, 5. September, von 13.30 bis 17.30 Uhr zu einem Naturerlebnis im Wald ein. Nicht nur Kinder wollen neugierig die Natur erforschen, auch Erwachsene stromern gerne durch den Wald. In den Aktionen werden all unsere Sinne angesprochen: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten. Eine attraktive Mischung aus Erlebnis, Information und Spaß erwartet die Teilnehmenden. Die Veranstaltung findet, außer bei Gewitter, bei jeder Witterung statt. Festes Schuhwerk und entsprechende Kleidung sowie für den Bedarfsfall ein Mund-Nasen-Schutz sind daher empfehlenswert. Nähere Informationen zum Treffpunkt werden den angemeldeten Personen noch bekannt gegeben. Anmeldungen zu der Exkursion sind bis zum 28. August noch möglich über die E-Mail-Adresse info@kvhs-holzminden.de oder direkt auf der Homepage der Kreisvolkshochschule unter www.kvhs-holzminden.de