Dienstag, 29. September 2020

Auf Informationsbesuch im Evangelischen Krankenhaus Holzminden

Tauschten sich aus, von links: Krankenhaus-Geschäftsführer Bernd Henkemeier, von der Gruppe Eleonore Roth-Schütz, Klaus Pollmann, Gernd Schläger, Maritta Nehb, Dr. Patric von Löwis of Menar und Hermann Ahrens. Foto: spe

Holzminden. Zu einem Informationsbesuch und Austausch mit der Geschäftsführung waren jetzt Kommunalpolitiker der WIR/GFH/UWG-Gruppe im Stadtrat Holzminden ins Evangelische Krankenhaus Holzminden gekommen. Dort empfing Geschäftsführer Bernd Henkemeier die Gruppe und versorgte sie mit einem „Rundum-Paket“ an Informationen aus erster Hand zum Leistungsspektrum des Hauses mit seinen angeschlossenen Medizinischen Versorgungszentren, das aktuelle ärztliche Leitungsteam, die umfangreichen Baumaßnahmen und Investitionen sowie die Herausforderungen in Corona-Zeiten. 21 Covid-19-Patienten hat das Krankenhaus bislang stationär behandelt. Nach einem offenen, vertrauensvollen Gespräch waren sich die Beteiligten einig, wie wichtig eine gute, nachhaltige und wohnortnahe Gesundheitsversorgung für die Menschen in Stadt und Region ist.

Henkemeier stellte in Wort und Bild das Bauprojekt „Neustrukturierung der Funktions- und Pflegebereiche“ und das „Leuchtturmprojekt“ vor, den Neubau der OP-Säle über dem Eingangsbereich. Corona war Thema und auch der Linksherzkathetermessplatz samt noch nicht abgerufener Fördermittel von Stadt und Kreis. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 30. September