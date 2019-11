Sonntag, 10. November 2019

Auf Kreuzfahrt mit den Divanetten in Bevern

Ingeborg & Ingeborg, die zwei so ungleichen „Divanetten“. Foto: jbo

Bevern. Bereits vor vier Jahren hatten „Die Divanetten“ Karin Zimny und Ruthilde Holzenkamp einen ersten Frontalangriff auf die Lachmuskeln der Fans des musikalischen Kabaretts in der Schlosskapelle Bevern gestartet. Jetzt legte das ungleiche Duo im Rahmen ihres aktuellen Bühnenprogramms erneut einen imaginären Landgang am Beverbach ein und präsentierte vor ausverkauftem Haus Reiseanekdoten der ganz speziellen Art. Der Tenor dabei: Eine Kreuzfahrt, die ist lustig! Besonders dann, wenn in der Reisepartnerin ein Vulkan schlummert und deren „klettiger“ Gatte allgegenwärtig scheint.

„Ingeborg & Ingeborg“ ist der Titel des neuen Programms, das das ungleiche Comedy-Duo mit nach Bevern gebracht hatte. Darin berichten die zwei Namensgleichen Alleinunterhalterinnen von ihrer gescheiterten Karriere als Synchronschwimmerinnen und Kinder-Animateurinnen im Bälle-Bad, was dazu führte, sich als Künstler auf Kreuzfahrt zu begeben... (jbo)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 11. November