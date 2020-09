Dienstag, 22. September 2020

Auf Rollsplit ins Schleudern geraten und überschlagen

Zwei junge Frauen wurden schwer verletzt. Foto: tah/Symbolbild

Dassel. Eine 19-Jährige aus Dassel fuhr mit ihrem Wagen am Montag, 21. September, gegen 18.15 Uhr die Landesstraße 546 von Lüthorst in Richtung Amelsen. Kurz vor der Ortschaft Amelsen wurde die erlaubte Geschwindigkeit aufgrund von Rollsplit herabgesetzt. Der Pkw der jungen Frau kam in einer Linkskurve auf dem Split ins Schleudern, wurde nach rechts gelenkt, überschlug sich und hat hierbei noch einen großen Wegweiser beschädigt. Schließlich kam das Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin und ihre 24 Jahre alte Mitfahrerin aus einem Dasseler Ortsteil mussten schwer verletzt Krankenhäusern zugeführt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.