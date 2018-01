Donnerstag, 18. Januar 2018

Auf Wildschwein: Drückjagd Sonnabend im Stadtpark Holzminden

Jagdpächter Peter Reiß (links) mit Heinrich Severin auf einer von Wildschweinen aufgewühlten Wiese am Stadtpark.

Holzminden. Es gibt viele Gründe für die hohe Wildschwein-Population in den deutschen Wäldern und auch in der Solling-Vogler-Region. Die Jäger sind bemüht, die Bestände zu reduzieren, auch weil die Schäden zunehmen. Und von Osten her droht die afrikanische Schweinepest bald auch Deutschland zu erreichen. In der Summe heißt das: Es muss etwas passieren. Am Sonnabend, 20. Januar, sollte man sich zwischen 6 und 12 Uhr aus dem Stadtpark Holzminden fernhalten, denn dort findet in dieser Zeit eine Drückjagd statt. Jagdpächter Peter Reiß, der die Leitung dieser Drückjagd in seinem Revier innehat, appelliert: „Wir bitten, zu dieser Zeit den Stadtpark und den Thingplatz zu meiden.“ Die Drückjagd finde statt „auf Grund der zu erwartenden afrikanischen Schweinepest“ und um „die totale Verwüstung von Stadtpark und Thingplatz zu vermeiden“. Weitere Infos gibt es beim Leiter der Jagd unter der Telefonnummer 0175/3612061. Die Kinderkirche am Sonnabend von 10 bis 12 Uhr in der St. Thomaskirche kann trotz der Jagd stattfinden. Die Zufahrt über den Thomaskirchweg ist frei. Das teilt Thomas-Pastor Christian Bode nach Rücksprache mit dem mit dem Jagdherrn mit. (spe) Foto: Reiß