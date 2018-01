Freitag, 05. Januar 2018

Auf zur Holzmindener Ballnacht!

Detlef Leonhardt (rechts) und Andreas Klingenberg, die Cheforganisatoren der Holzmindener Ballnacht.

Holzminden. Der Sekt ist kalt gestellt, die Stadthalle festlich geschmückt, die Band erstklassig: Holzminden ist gerüstet für die Holzmindener Ballnacht. Am Sonnabend, 10. Februar, verwandelt sich die Stadthalle in einen Ballsaal und mit etwas Glück können TAH-Abonnenten die Nacht mit durchtanzen: Der TAH verlost viermal zwei Eintrittskarten!

Es soll die Nacht der Nächte für alle Tanzbegeisterten werden. Der Dresscode ist festlich, die Musik ausgesucht: Daniel Ligges & Band kommen in Gala-Besetzung und garantieren große Instrumenten-Vielfalt und ein grenzenloses Musikrepertoire. Dass sie Klasse, ja erstklassig sind, haben sie im letzten Jahr bereits bewiesen. Da hieß die Holzmindener Ballnacht noch Bürgerschützenball, aber auch da wurde bereits durchgetanzt. „Mit dem neuen Konzept möchten wir deutlich machen, dass der Ball nicht nur für die Schützen gedacht ist. Die Schützen sind der Ausrichter, eingeladen sind alle Holzmindener, bei diesem festlichen Abend dabei zu sein“, erklären Detlef Leonhardt und Andreas Klingenberg, die Cheforganisatoren der Holzmindener Ballnacht, die zum Höhepunkt der Holzmindener Ballsaison werden soll und wird.

Für die Bürgerschützen ist es der Auftakt zu einem Jubiläumsjahr. Sie feiern ihr 350-jähriges Bestehen. Und darauf kann in der Holzmindener Stadthalle am 10. Februar bereits angestoßen werden. Ab 19 Uhr wird – das ist neu und eine charmante Idee – zum Sektempfang im Foyer geladen, „ein Come together, um alte Bekannte wieder zu treffen und neue Freunde kennenzulernen“, wie es Andreas Klingenberg umschreibt. Um 20 Uhr öffnen sich dann die Türen zur Stadthalle der Ball beginnt und wird erst am frühen Morgen enden.

Karten für das Ball-Ereignis gibt es beim TAH und beim Stadtmarketing in Holzminden. Und mit ein bisschen Glück kann man sie sogar gewinnen. Der TAH verlost viermal zwei Eintrittskarten für die Holzmindener Ballnacht an die TAH-Abonnenten. Die Teilnahme ist ganz einfach: Entweder Sie schicken eine Postkarte mit dem Stichwort „Holzmindener Ballnacht“ an den Täglichen Anzeiger Holzminden, Zeppelinstraße 10 in 37603 Holzminden oder Sie senden eine Mail an redaktion@tah.de, ebenfalls mit Stichwort „Holzmindener Ballnacht“. Bitte die Abo-Nummer, die eigene Adresse und eine Telefonnummer für die Gewinn-Benachrichtigung nicht vergessen! Einsendeschluss ist der 20. Januar. (bs)