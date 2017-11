Dienstag, 21. November 2017

Auf zwei Rädern durch Deutschland: Tagung zum Europaradweg R1

Der Europaradweg R1 ist insgesamt 3500 Kilometer lang und durchquert neun Länder und drei Zeitzonen.

Kreis Holzminden. Radfahren über den Tellerrand – nahezu 1000 Kilometer durch ganz Deutschland führt der Europaradweg R1 und verbindet nicht nur fünf Bundesländer, sondern auch erlebnishungrige Fahrradtouristen aus ganz Europa. Über die Zukunft dieses Weges und seine Vermarktung in Deutschland haben sich vergangene Woche unter anderem Vertreter der anliegenden Kommunen auf einer Fachtagung in der NRW-Landesvertretung in Berlin Gedanken gemacht.

„Wenn wir den Europaradweg R1 als lohnendes Ziel für Touristen erhalten wollen, müssen wir ihn konsequenter vermarkten und dabei dieselbe Sprache sprechen, zum Beispiel auch durch eine gemeinsame Koordinierungsstelle“, mahnte Michael Kösters, Generalbevollmächtigter und Tourismus-Experte des Münsterland e.V. „Deswegen ist es wichtig, dass bei dieser Tagung alle an einem Tisch sitzen, wir gemeinsam Ideen entwickeln und unsere Zusammenarbeit stärken.“ Der Münsterland e.V. ist Sitz der Geschäftsstelle Europaradweg R1 in NRW und hat die Fachtagung federführend organisiert.

Der Europaradweg R1 hat eine lange Tradition und führt in Deutschland von der niederländischen Grenze bei Vreden bis zum Oderbruch an der polnischen Grenze. Mit neun Weltkulturerbestätten entlang des Abschnitts ist auch ein außergewöhnliches kulturhistorisches Erlebnis verbunden. Unter Radfahrern ist er besonders bekannt für seine abwechslungsreichen Landschaftsarten und -formen – von der idyllischen Moor- und Heidelandschaft über dichte Waldgebiete bis zu gepflegten Auenlandschaften.

Die Fachtagung präsentierte den Teilnehmern neben Erfahrungsberichten, Best-Practice-Beispielen und Fachvorträgen eine Potenzialanalyse der Fachhochschule Südwestfalen, die verschiedene Vermarktungsmöglichkeiten aufzeigt. Die Teilnehmer diskutierten diese unter dem Motto „Zukunftswerkstatt“ und sprachen über die Stärken und Schwächen des R1, Finanzierungsmöglichkeiten und eine thematische Fokussierung, beispielsweise auf kulturhistorische Themen.

„Wir haben alle ein gemeinsames Interesse und müssen nun sehen, ob unsere entwickelten Ideen tragfähig sind“, fasste Kösters am Ende der Tagung zusammen. „Perspektivisch steht natürlich auch eine Zusammenarbeit mit unseren europäischen Nachbarländern an, denn Radfahrer erleben auf diesem Weg nicht nur Natur, sondern auch ein Europa ohne Grenzen.“