Mittwoch, 04. September 2019

Aufbau für die Open-Air-Konzerte von Roland Kaiser und Mark Forster

Volker Faltin auf der neuen Tribüne, die es diesmal beim Open Air gibt. Foto: fhm

Beverungen. Morgens um sechs Uhr ist Volker Faltin in diesem Tagen auf den Weserwiesen in Beverungen zu finden. Der Organisator der Kulturgemeinschaft Beverungen sorgt dafür, dass am Freitag und Sonnabend wieder große Open-Air-Konzertereignisse an der Weser stattfinden können. Am Freitag, 6. September, tritt Roland Kaiser mit Band auf, am Sonnabend, 7. September, ist es Mark Forster, der unter freiem Himmel sein neues Programm „Liebe“ präsentiert. (fhm)

