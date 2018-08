Donnerstag, 23. August 2018

Aufbau für Konzertwochenende in Beverungen in vollem Gange

Der Bühnenaufbau läuft auf Hochtouren.

Beverungen. 100 Zäune, 1000 Meter Stromkabel und über 60 Scheinwerfer. Das sind die Zahlen zum 20.000 Quadratmeter großen Gelände „Weserwiesen“in Beverungen, auf dem am Samstag Abend Scooter und am Sonntag Abend Roger Hodgson ein „Feuerwerk an Hits“ performen werden. Noch sind die Aufbauarbeiten in vollem Gange, man kann die Ausmaße der Veranstaltung jedoch bereits erahnen. Ins Auge fällt vor allem die 20 mal zehn Meter große Bühne, vor der sich am Wochenende Tausende drängen werden, um ihren Stars ganz nah zu sein. Diese Maße werden auch benötigt: Neben den fest angebrachten Scheinwerfern, den sogenannten „moving lights“ würden die Künstler auch noch eigene Beleuchtungselemente sowie Pyrotechnik mitbringen und auf, aber auch vor der Bühne installieren, erklärte Nils Weber, technischer Leiter der Firma Lean Pro, die für den Aufbau der Bühne und die technische Ausrüstung zuständig ist. „Wir liegen gut im Zeitplan, haben Strom und Barrikaden bereits verlegt beziehungsweise aufgestellt und sind bereit für die Besucher“, bestätigte auch Volker Faltin, Veranstalter des Events, den Fortschritt der Arbeiten. Über 100 Arbeiter, 75 davon ehrenamtlich, arbeiten Hand in Hand, um den Besuchern ein Erlebnis höchster Qualität bieten zu können. Aktuell sind 4.000 Tickets verkauft, das Kontingent auf der großen Fläche ist jedoch nahezu unbegrenzt. (nd)

