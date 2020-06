Montag, 22. Juni 2020

Auffahrunfall in Holzminden: Polizei sucht Augenzeugen

Bei dem Unfall wird ein älteres Ehepaar aus em Kreis Höxter verletzt.

Holzminden. Unfall auf der Fürstenberger Straße in Holzminden um kurz vor halb zehn Uhr am Montagmorgen: Ungebremst prallt ein Mercedes gegen einen vor dem Autohaus Engin geparkten nagelneuen Vorführwagen. Das ältere Ehepaar, das in dem Mercedes sitzt, wird so schwer verletzt, dass es ins Holzmindener Krankenhaus eingeliefert werden muss. Völlig ungeklärt ist noch, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Die Polizei sucht deshalb Augenzeugen, die das Geschehen beobachtet haben (Telefon 05531/9580). Sehr schnell vor Ort sind Notarzt, Rettungsdienst und Feuerwehr Holzminden. Die Einsatzkräfte haben in der Hasenrecke einen Patienten aus einem Haus ins Krankenhaus bringen wollen. Die Feuerwehr ist dafür auch unter dem Stichwort „Tragehilfe“ mit der Drehleiter ausgerückt. Auf der Rückfahrt kommen sie direkt auf den Unfall zu. Notarzt, Rettungsassistenten kümmern sich sofort um das Ehepaar, fordern einen weiteren Rettungswagen an, die Feuerwehr sichert die Unfallstelle ab und leitet den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. (bs)