Freitag, 01. Dezember 2017

Auftakt zur „Dorfregion Bevern“

Unter dem Titel „Dorfregion Bevern“ können nicht nur in Bevern selbst (hier die Forster Straße), sondern in der ganzen Samtgemeinde Projekte gefördert werden.

Bevern. Die „Dorfregion Bevern“ wurde im Sommer dieses Jahres in das fortgeschriebene Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen aufgenommen. Zur „Dorfregion Bevern“ zählen alle Orte der Samtgemeinde. Die Dörfer erhalten nun die Gelegenheit, sich für die zukünftige Entwicklung zu positionieren und dafür entsprechende Fördermöglichkeiten in Anspruch zu nehmen. Zum Projektstart findet am Mittwoch, 6. Dezember, um 18 Uhr eine Bürgerinformation im Gasthaus Hesse in Bevern statt. (tah)

Lesen Sie mehr im TAH vom 02.12.2017