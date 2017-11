Dienstag, 21. November 2017

Auftaktsammlung für die Kriegsgräberfürsorge in Stadtoldendorf

Rolf-Walter Dönsdorf, Wolfgang Anders und Lucian Kubas unterstützen die jährliche Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge.

Stadtoldendorf. Zum Start der Sammel-Aktion des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge haben in Stadtoldendorf Stadtdirektor Wolfgang Anders, der Stellvertretende Bürgermeister Lucian Kubas sowie Rolf-Walter Dönsdorf als Vorsitzender des Kameradenkreises Yorck-Kaserne zur Sammelbüchse gegriffen und die Auftaktsammlung in Stadtoldendorf durchgeführt. In den nächsten Wochen werden ehemalige Soldaten und Reservisten aus dem Kameradenkreis Yorck-Kaserne und der Reservistenkameradschaft Stadtoldendorf die Haus- und Straßensammlung durchführen und um wohlwollende Spenden bitten. Die Erlöse sind zur Pflege der Soldatenfriedhöfe als Erinnerungsstätten und Mahnmale für den Frieden gedacht.

Die Aktion dient dem Gedenken an die Kriegstoten, sowohl Soldaten als auch Zivilpersonen, vor allem auch im Hinblick an die Kriege in der heutigen Zeit in vielen Regionen der Welt. Auch an den Einsatz von Soldaten der Deutschen Bundeswehr bei derzeitigen internationalen Friedensmissionen wird in diesem Rahmen erinnert. Daher unterstützen Wolfgang Anders, Lucian Kubas und Rolf-Walter Dönsdorf gerne diese jährliche Sammlung: „Es geht auch um das Wachhalten des Problembewusstseins in unserer heutigen Gesellschaft.“