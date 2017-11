Donnerstag, 23. November 2017

Aufwändige Lkw-Bergung bei Stadtoldendorf

Die L 583 war während der Bergung gesperrt.

Stadtoldendorf. Ein Sattelzug ist am Donnerstag auf der Landesstraße 583 kurz hinter dem Ortsausgang von Stadtoldendorf von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gerutscht. Die anschließende Bergung gestaltete sich schwierig.

Gegen 8 Uhr am Vormittag war das Lastwagen-Gespann auf der Deenser Straße von Stadtoldendorf kommend in Richtung Arholzen unterwegs, als der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache mit der rechten Fahrzeugseite auf den unbefestigten Seitenstreifen geriet.

Aufgrund des aufgeweichten Erdbodens sackten die Reifen des Lastzuges sofort ein und das schwere Gespann kippte zur Seite. Am Nachmittag begann dann die aufwändige Bergung. Mit einem Kran und einer speziellen Zugmaschine wurde das schräg liegende Gespann vorsichtig wieder zurück auf die Straße gehoben. (nig)

