Sonntag, 22. Dezember 2019

August Borchers spricht über den Fußball im Kreis Holzminden

NFV-Kreisvorsitzender August Borchers im TAH-Gespräch. Foto: fhm

Kreis Holzminden. Das nahende Jahresende und die Winterpause im Ligabetrieb sind für August Borchers eine willkommene Gelegenheit, über die Situation des Fußballs im Kreis Holzminden zu sprechen. „Wir sind nach wie vor der kleinste Fußball-Kreis in Niedersachsen“, stellt er fest. Und wenn Mitte nächsten Jahres Osnabrück-Land und Osnabrück-Stadt fusionieren, ist der NFV-Kreis Holzminden mit 136 Mannschaften ein NFV-Kreis von dann noch 32 NFV- Kreisen in Niedersachsen. Im Landesdurchschnitt haben die Kreise mit insgesamt 15.699 Mannschaften im Vergleich zur Vorsaison aktuell 900 Mannschaften oder 5,62 Prozent verloren. „Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr unsere Anzahl an Mannschaften mit einem kleinen Plus halten können.“ (fhm)

